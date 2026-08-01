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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.26 WIB

Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan Besar

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap perjalanan hidupnya dipenuhi keberuntungan dan kesuksesan. Dalam tradisi astrologi Tionghoa, shio dipercaya dapat menggambarkan karakter seseorang sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai peluang yang mungkin datang.

Beberapa shio diyakini memiliki energi positif yang mendukung perkembangan karier, bisnis, dan kondisi finansial. Mereka disebut berpotensi memasuki periode penuh peluang berkat kecerdasan, kerja keras, serta kemampuan membaca situasi.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian masa depan. Keberhasilan tetap membutuhkan usaha, strategi, dan keputusan yang tepat.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut enam shio yang dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan finansial.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, kreatif, dan pandai melihat peluang. Kemampuan menganalisis keadaan menjadi salah satu keunggulan yang dipercaya membantu mereka dalam mengambil keputusan penting.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, pemilik shio Tikus disebut memiliki peluang untuk mengalami perkembangan finansial melalui bisnis, investasi, maupun kesempatan baru.

Kecermatan dalam membaca situasi dan kemampuan beradaptasi menjadi modal yang dapat membantu mereka mencapai tujuan finansial.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal dengan karakter pekerja keras, sabar, dan pantang menyerah. Mereka biasanya tidak terburu-buru dalam mengejar hasil, tetapi konsisten membangun sesuatu secara bertahap.

Menurut ramalan, usaha yang telah dilakukan dalam waktu lama berpotensi mulai memberikan hasil yang lebih baik.

Dukungan dari keluarga, rekan kerja, maupun lingkungan sekitar juga dipercaya dapat membantu pemilik shio Kerbau mencapai kestabilan ekonomi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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