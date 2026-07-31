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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 01.35 WIB

Deretan Grup K-pop Ramaikan Comeback Bulan Agustus 2026, Ada Red Velvet hingga Stray Kids

Grup K-pop Red Velvet dan Stray Kids. (Instagram/ @redvelvet.smtown dan @realstraykids) - Image

Grup K-pop Red Velvet dan Stray Kids. (Instagram/ @redvelvet.smtown dan @realstraykids)

JawaPos.com - Agustus 2026 tampaknya akan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar K-pop di seluruh dunia.

Pasalnya sejumlah grup K-pop dikonfirmasi akan melakukan comeback dengan perilisan album baru hingga konser dunia.

Di antaranya termasuk Red Velvet, Stray Kids, KATSEYE, ENHYPEN, NCT 127, hingga BIGBANG, seperti dilansir Koreaherald.

Red Velvet

Sebagai pembuka rangkaian acara, Red Velvet akan comeback dengan EP “Velvet Summer” pada tanggal 3 Agustus, menandai perilisan pertama mereka dalam dua tahun.

Album ini akan menjadi EP bertema musim panas sejak delapan tahun terakhir, setelah “The Red Summer” pada tahun 2017 dan “Summer Magic” pada tahun 2018.

Sementara album sebelumnya menyoroti identitas musik grup yang cerah dan energik, "Velvet Summer" diharapkan menonjolkan sisi yang lebih lembut dan tenang.

Lagu utama, "Surfin' Boy," dengan lirik yang ditulis oleh Joy, memadukan gitar bossa nova, ritme reggae, dan alunan yang santai, menurut SM Entertainment.

Editor: Novia Tri Astuti
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