Deretan Grup K-pop Ramaikan Comeback Bulan Agustus 2026, Ada Red Velvet hingga Stray Kids

Grup K-pop Red Velvet dan Stray Kids. (Instagram/ @redvelvet.smtown dan @realstraykids)
JawaPos.com - Agustus 2026 tampaknya akan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar K-pop di seluruh dunia.
Pasalnya sejumlah grup K-pop dikonfirmasi akan melakukan comeback dengan perilisan album baru hingga konser dunia.
Di antaranya termasuk Red Velvet, Stray Kids, KATSEYE, ENHYPEN, NCT 127, hingga BIGBANG, seperti dilansir Koreaherald.
Red Velvet
Sebagai pembuka rangkaian acara, Red Velvet akan comeback dengan EP “Velvet Summer” pada tanggal 3 Agustus, menandai perilisan pertama mereka dalam dua tahun.
Album ini akan menjadi EP bertema musim panas sejak delapan tahun terakhir, setelah “The Red Summer” pada tahun 2017 dan “Summer Magic” pada tahun 2018.
Sementara album sebelumnya menyoroti identitas musik grup yang cerah dan energik, "Velvet Summer" diharapkan menonjolkan sisi yang lebih lembut dan tenang.
Lagu utama, "Surfin' Boy," dengan lirik yang ditulis oleh Joy, memadukan gitar bossa nova, ritme reggae, dan alunan yang santai, menurut SM Entertainment.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!