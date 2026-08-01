Weton yang hidupnya diramalkan mendapat banyak keberkahan di tahun saat rezeki dan hal-hal baik datang terus. (dok: magnific)

 

 
JawaPos.com - Pada tahun 2026 ini ada sejumlah weton yang diramalkan punya nasib hidup yang baik.

Orang-orang yang tengah diberkahi dengan banyak kebaikan ini dikatakan akan memperoleh banyak macam kenikmatan.

Salah satu kenikmatan yang mungkin diperoleh yakni kemudahan dalam mengerjakan segala macam urusan yang mengundang rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang hidupnya diramalkan mendapat banyak keberkahan di tahun saat rezeki dan hal-hal baik datang terus.

1. Weton Senin Wage  

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Wage diyakini diberkahi dengan pintu rezeki yang baik. 

Selama tidak berbuat keburukan, kerezekian mereka dikatakan akan selalu tersedia begitu banyak menanti dijemput.

Tahun 2026 ini diprediksi jadi salah satu periode terbaik untuk meraup sebanyak mungkin rezeki yang telah digariskan.

Sebab, mereka dimungkinkan mendapatkan berbagai macam kemudahan pekerjaan yang akhirnya membuat mereka mudah memperoleh uang.   

2. Weton Senin Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Legi diberikan kelebihan karakter yang kuat.

Sering kali dalam hidup yang mereka jalani, ada serangkaian kedudukan yang berhasil dicapai.

Tahun 2026 ini pun dikatakan akan jadi tahun kesempatan di mana seseorang dimungkinkan mendapatkan suatu jabatan yang lebih tinggi.

Adapun hal tersebut dikatakan jadi salah satu macam rezeki yang bisa diperoleh selain kelancaran keuangan di sepanjang tahun.   

3. Weton Selasa Pahing  

Editor: Novia Tri Astuti
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