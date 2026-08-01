Terlihat Manis dan Kalem, 5 Zodiak Ini Ternyata Punya Sisi Garang Saat Kesabarannya Diuji

JawaPos.com - Setiap orang memiliki sisi berbeda dalam kepribadiannya. Ada yang terlihat lembut, penyabar, dan mudah diajak bergaul, tetapi ternyata menyimpan karakter kuat yang muncul ketika mereka merasa disakiti atau diperlakukan tidak adil.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki sifat yang tenang di luar, namun bisa menunjukkan sisi tegas bahkan berapi-api ketika batas kesabaran mereka sudah dilewati.

Mereka bukan tipe yang mencari masalah, tetapi ketika diprovokasi, mereka mampu memberikan respons yang mengejutkan.

Berikut lima zodiak yang disebut memiliki sisi tersembunyi tersebut.

1. Scorpio – Tenang, Tapi Sulit Melupakan Luka Scorpio sering dikenal sebagai sosok yang misterius, pendiam, dan mampu mengendalikan emosi. Namun, ketenangan mereka bukan berarti mereka mudah diremehkan.

Mereka memiliki perasaan yang sangat dalam dan dikenal peka terhadap perubahan sikap orang lain. Ketika merasa dikhianati atau diperlakukan buruk, Scorpio bisa menunjukkan sisi yang sangat berbeda.

Mereka mungkin tidak langsung bereaksi, tetapi biasanya akan mengingat kejadian yang membuat mereka terluka. Saat mengambil sikap, Scorpio cenderung berhati-hati dan penuh perhitungan.

Sifat inilah yang membuat mereka dianggap sebagai salah satu zodiak yang tidak mudah dilupakan ketika sudah merasa kecewa.

2. Cancer – Lembut, Namun Bisa Sangat Tegas Saat Terluka Cancer dikenal sebagai pribadi penyayang, perhatian, dan memiliki empati tinggi. Mereka sering menjadi tempat orang lain berbagi cerita karena sifatnya yang penuh kepedulian.