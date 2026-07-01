4 Zodiak yang Tidak Akan Ambil Pusing, Tegas Pergi Ketika Kesabaran Sudah Habis

Ilustrasi meninggalkan/Magnific
JawaPos.com-Sebagian zodiak masih bersedia memberikan kesempatan pada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.
Mereka percaya setiap orang layak diberikan kesempatan dan berubah menjadi lebih baik. Namun, ada juga zodiak yang tidak akan membiarkan keraguan itu.
Mereka akan langsung pergi berpaling badan,daripada terus berharap pasangan akan berubah. Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (1/7) empat zodiak ini paling siap pergi saat kesabarannya sudah habis.
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Aries
Aries tidak memiliki waktu untuk menunggu anda belajar dari kesalahan. Mereka juga tidak ingin mengajari orang lain bagaimana seharusnya dalam bersikap. Jika anda tidak bisa memenuhi standar yang mereka harapkan, aries akan memilih mengakhiri hubungan. Aries termasuk pribadi yang cepat move on. Saat mereka sudah pergi, kemungkinan besar kesempatan anda juga hilang.
Gemini
Gemini masih bisa mempertanyakan apakah benar mereka ingin menetap di dalam satu hubungan. Jadi, mereka tentu tidak meninggalkan kehidupan lajang demi seorang yang sudah terbukti tidak layak untuk dipertahankan. Mereka akan memilih pergi lebih dulu daripada bertahan dan berharap semuanya membaik.
Scorpio
Scorpio akan terus mengingat luka dan pengkhianatan itu. Kenangan tersebut akan terus terulang di benak mereka sampai akhirnya mereka memutuskan untuk benar-benar menjauh. Bersama mereka, kesempatan biasanya hanya datang satu kali, itupun jika anda beruntung.
Sagittarius
Sagittarius tidak akan ragu untuk pergi. Mereka tidak merasa harus memiliki hubungan agar hidupnya terasa utuh, sehingga tidak akan bertahan di dalam hubungan yang tidak sehat. Sagittarius akan pergi tanpa berpikir dua kali.
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