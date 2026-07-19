Kesabaran Akhirnya Berbuah Manis, 5 Shio Diprediksi Kebanjiran Rezeki

JawaPos.com - Astrologi Tionghoa menyebutkan bahwa sejumlah shio yang selama ini menjalani hidup dengan penuh kesabaran berpeluang memasuki fase keberuntungan finansial. Setelah melewati berbagai tantangan, mereka diprediksi akan memperoleh rezeki yang datang secara bertahap maupun tak terduga.

Sikap sabar dan konsisten yang telah dipertahankan dalam waktu lama diyakini menjadi salah satu faktor yang membuka peluang datangnya keberuntungan. Kondisi ini disebut akan membawa perubahan positif, terutama dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan.

Menurut ramalan astrologi Tionghoa, pintu menuju kemakmuran bagi pemilik shio tertentu kini semakin terbuka. Kesempatan untuk meraih kekayaan dan berbagai peluang baru diperkirakan akan hadir lebih besar dibanding sebelumnya.

Mengutip informasi yang disampaikan melalui kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diprediksi akan menikmati lonjakan rezeki dan keberuntungan berkat kesabaran yang selama ini mereka pelihara.

1. Shio Ayam

Shio Ayam yang lahir pada tahun 1969 dengan unsur tanah memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat dan etos kerja tinggi.

Mereka yang terlahir di tahun 1981 unsur logam, 1993 unsur air, 2005 unsur kayu, dan 2017 unsur api juga memiliki sifat serupa.

Kepribadian Ayam cenderung memiliki jiwa pemimpin yang alami dan selalu bekerja dengan dedikasi penuh.

Namun kelemahan utama dari shio ini adalah sifat tidak sabaran yang seringkali menjadi hambatan dalam perjalanan hidup mereka.