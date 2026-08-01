Keberuntungan Menguat di Awal Agustus! Ini Ramalan Shio Besok Minggu 2 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

JawaPos.com - Memasuki akhir pekan pertama di bulan Agustus, ramalan shio besok Minggu, 2 Agustus 2026, menjadi informasi yang banyak dicari oleh mereka yang ingin mengetahui gambaran peruntungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam astrologi Tiongkok, hari Minggu kali ini membawa energi yang mendukung refleksi diri sekaligus membuka peluang baru bagi mereka yang siap mengambil langkah dengan penuh keyakinan.

Bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing, awal Agustus diprediksi menghadirkan perkembangan yang cukup positif, baik dalam urusan karier, bisnis, keuangan, maupun hubungan pribadi.

Sebagian shio akan menikmati hasil dari kerja keras yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir, sementara yang lain didorong untuk lebih berani keluar dari zona nyaman demi mencapai target yang lebih besar.

Meski ramalan shio dapat menjadi sumber motivasi, setiap pencapaian tetap dipengaruhi oleh usaha, konsistensi, serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat.

Dengan memanfaatkan energi positif di awal bulan, peluang untuk meraih kesuksesan pun semakin terbuka lebar.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Minggu, 2 Agustus 2026, untuk pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Shio Naga

Pemilik shio Naga diprediksi menjalani hari Minggu dengan aura kepemimpinan yang semakin kuat.

Anda merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, bahkan untuk hal-hal yang sebelumnya masih menimbulkan keraguan.

Energi positif di awal Agustus mendorong Anda untuk menyusun strategi baru, memperluas relasi, dan mempersiapkan langkah besar yang akan memberikan dampak jangka panjang.

Ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi pencapaian serta memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan.

Dalam bidang karier, kemampuan memimpin dan menyelesaikan masalah membuat Anda semakin dihargai.

Jika sedang mengembangkan usaha, peluang menjalin kerja sama baru atau menarik pelanggan potensial cukup besar.