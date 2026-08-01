Punya Insting Jualan Tinggi, 3 Shio Ini Berpotensi Jadi Pengusaha Tajir

JawaPos.com – Menjadi seorang pengusaha sukses tentu menjadi impian banyak orang. Namun, selain kerja keras dan strategi yang tepat, kemampuan membaca peluang serta memahami kebutuhan pasar juga menjadi faktor penting dalam dunia bisnis.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemampuan berdagang. Mereka disebut mempunyai kreativitas, kecerdasan dalam menyusun strategi, serta kemampuan membangun hubungan baik dengan pelanggan.

Berkat karakter tersebut, tiga shio ini sering disebut memiliki peluang besar untuk berkembang dalam dunia usaha dan meraih kesuksesan finansial melalui bisnis.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang dipercaya memiliki bakat dagang dan berpotensi menjadi juragan.

1. Shio Kelinci – Kreatif dan Peka Melihat Tren Shio Kelinci disebut memiliki kemampuan kreatif serta kepekaan tinggi terhadap perubahan tren. Karakter ini menjadi salah satu modal penting dalam dunia perdagangan yang terus berkembang.

Mereka tidak hanya memahami produk yang dijual, tetapi juga mampu menciptakan pengalaman menarik bagi pelanggan melalui cara pemasaran yang unik.

Shio Kelinci dinilai cocok menjalankan bisnis yang mengandalkan kreativitas, seperti pemasaran digital, produk kerajinan, hingga usaha yang berkaitan dengan seni dan estetika.

Kemampuan mereka membangun hubungan emosional dengan pelanggan dipercaya dapat menciptakan konsumen loyal dan membuka peluang keuntungan yang lebih besar.

2. Shio Monyet – Pintar Mencari Celah Bisnis Shio Monyet dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh ide, dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat.