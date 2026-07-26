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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 26 Juli 2026 | 22.20 WIB

Rezeki Tak Putus! 4 Shio Ini Diprediksi Makin Tajir Berkat Keberuntungan

Shio yang paling banyak hoki dan gacor finansial kata astrologi Tionghoa.(Freepik/ lifeforstock) - Image

Shio yang paling banyak hoki dan gacor finansial kata astrologi Tionghoa.(Freepik/ lifeforstock)

JawaPos.com – Ramalan astrologi Tionghoa kembali menarik perhatian dengan prediksi mengenai empat shio yang diyakini akan menikmati keberuntungan besar dalam urusan keuangan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, keberuntungan dipercaya menjadi salah satu faktor yang dapat membuka peluang menuju kesuksesan. Bagi sejumlah shio, energi positif tersebut disebut mampu menghadirkan peningkatan rezeki dan kondisi finansial yang semakin mapan.

Keempat shio ini diperkirakan memperoleh banyak kesempatan emas yang mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Kombinasi antara peluang, usaha, dan keberuntungan diyakini menjadi modal penting untuk meraih hasil finansial yang lebih baik.

Ramalan tersebut menjadi perbincangan karena menggambarkan adanya shio yang berpotensi menikmati masa penuh keberuntungan dalam bidang rezeki dan kekayaan.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang diramalkan memiliki keberuntungan paling besar dan berpeluang mencatatkan pencapaian finansial yang mengesankan menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kambing

Shio Kambing yang lahir pada tahun 1979 dengan elemen tanah, 1991 dengan elemen logam, 2003 dengan elemen air, dan 2015 dengan elemen kayu dipercaya memiliki peruntungan istimewa dalam hal rejeki.

Karakteristik utama dari pemilik shio ini adalah sifat belas kasih yang mendalam dan keinginan kuat untuk membantu sesama tanpa pamrih.

Sifat mulia tersebut membuat mereka seringkali mendapat bantuan dari orang-orang di sekitarnya ketika menghadapi kesulitan hidup.

Kecerdasan tinggi yang dimiliki shio Kambing memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi yang berubah-ubah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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