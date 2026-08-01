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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.52 WIB

Siapa Paling Beruntung? Intip Ramalan Zodiak Besok Minggu, 2 Agustus 2026: Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, atau Aquarius

Ilustrasi ramalan zodiak (freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak (freepik)

 

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok Minggu, 2 Agustus 2026, membagikan informasi untuk Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, dan Aquarius.

Simak prediksi lengkap karier, keuangan, asmara, hingga kesehatan serta cari tahu siapa zodiak yang diprediksi paling beruntung.

Memasuki awal Agustus, energi astrologi diperkirakan menghadirkan peluang baru bagi sejumlah zodiak

Ada yang mulai menuai hasil dari kerja keras selama ini, ada pula yang didorong untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat atau lebih bijaksana dalam mengelola keuangan. 

Walaupun ramalan zodiak bersifat umum, banyak pembaca menjadikannya sebagai motivasi agar lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas.

Jika Anda lahir di bawah naungan Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, atau Aquarius, hari Minggu ini diprediksi menjadi momen yang tepat untuk memulihkan energi sekaligus mempersiapkan diri menyambut pekan baru. 

Beberapa zodiak bahkan diperkirakan memperoleh keberuntungan yang lebih besar dibanding biasanya.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak besok Minggu, 2 Agustus 2026 untuk Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, dan Aquarius.

Aries

Aries diprediksi menjalani hari Minggu dengan energi yang sangat positif. 

Setelah melewati pekan yang cukup sibuk, kini Anda memiliki kesempatan untuk mengatur kembali prioritas sekaligus menikmati waktu bersama keluarga atau sahabat. 

Semangat yang tinggi membuat Anda tetap produktif meskipun sedang berada di hari libur. 

Pikiran yang lebih tenang juga membantu menemukan solusi atas persoalan yang sebelumnya terasa membingungkan.

Dalam bidang pekerjaan, Aries mulai melihat arah yang lebih jelas mengenai target yang ingin dicapai. 

Ide-ide kreatif bermunculan ketika Anda sedang bersantai, sehingga ada baiknya mencatat setiap inspirasi yang datang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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