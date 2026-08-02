Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 3 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)
JawaPos.com - Memasuki awal pekan, ramalan zodiak besok, Senin 3 Agustus 2026, menjadi salah satu yang banyak orang ingin ketahui bagaimana peruntungan yang diperkirakan menyertai langkah mereka.
Dalam astrologi, pergerakan planet dipercaya menciptakan dinamika yang berbeda bagi setiap zodiak.
Sebagian diprediksi memperoleh momentum terbaik untuk mengembangkan karier, memperbaiki kondisi finansial, atau mempererat hubungan asmara.
Sementara itu, zodiak lainnya didorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menjaga keseimbangan emosi agar tetap mampu menghadapi tekanan dengan baik.
Dilansir dari Astro Talk, berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Senin, 3 Agustus 2026, lengkap dengan prediksi karier, keuangan, asmara, dan kesehatan.
1. Capricorn
Capricorn diprediksi menjadi zodiak paling beruntung pada Senin, 3 Agustus 2026.
Awal pekan membawa energi yang sangat mendukung pencapaian karier dan perkembangan finansial.
Berbagai usaha yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan hasil nyata.
Atasan atau rekan kerja memberikan kepercayaan lebih besar sehingga peluang memperoleh tanggung jawab baru maupun promosi semakin terbuka.
Sikap disiplin dan konsisten menjadi kunci utama keberhasilan Capricorn hari ini.
Di bidang keuangan, peluang memperoleh tambahan pemasukan atau keuntungan dari investasi cukup besar.
Namun, Anda tetap disarankan mengelola keuangan dengan cermat agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Dalam hubungan asmara, pasangan memberikan dukungan yang membuat Anda semakin percaya diri.
Capricorn yang masih lajang juga memiliki kesempatan bertemu seseorang yang memiliki visi hidup serupa.
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa