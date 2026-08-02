Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 3 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Memasuki awal pekan, ramalan zodiak besok, Senin 3 Agustus 2026, menjadi salah satu yang banyak orang ingin ketahui bagaimana peruntungan yang diperkirakan menyertai langkah mereka.

Dalam astrologi, pergerakan planet dipercaya menciptakan dinamika yang berbeda bagi setiap zodiak.

Sebagian diprediksi memperoleh momentum terbaik untuk mengembangkan karier, memperbaiki kondisi finansial, atau mempererat hubungan asmara.

Sementara itu, zodiak lainnya didorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menjaga keseimbangan emosi agar tetap mampu menghadapi tekanan dengan baik.

Dilansir dari Astro Talk, berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Senin, 3 Agustus 2026, lengkap dengan prediksi karier, keuangan, asmara, dan kesehatan.

1. Capricorn

Capricorn diprediksi menjadi zodiak paling beruntung pada Senin, 3 Agustus 2026.

Awal pekan membawa energi yang sangat mendukung pencapaian karier dan perkembangan finansial.

Berbagai usaha yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan hasil nyata.

Atasan atau rekan kerja memberikan kepercayaan lebih besar sehingga peluang memperoleh tanggung jawab baru maupun promosi semakin terbuka.

Sikap disiplin dan konsisten menjadi kunci utama keberhasilan Capricorn hari ini.

Di bidang keuangan, peluang memperoleh tambahan pemasukan atau keuntungan dari investasi cukup besar.

Namun, Anda tetap disarankan mengelola keuangan dengan cermat agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Dalam hubungan asmara, pasangan memberikan dukungan yang membuat Anda semakin percaya diri.