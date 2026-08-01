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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 20.41 WIB

Selalu Siap Hadapi Masa Sulit, Inilah 4 Shio yang Pandai Mengelola Finansial

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tidak sedikit orang yang tetap mampu mempertahankan kondisi keuangan mereka walaupun situasi ekonomi sedang tidak menentu.

Mereka terlihat selalu memiliki dana cadangan dan jarang mengalami kesulitan finansial.

Dilansir dari Horoscope, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok terdapat beberapa shio yang dikenal memiliki kemampuan mengelola uang dengan baik.

Berkat kebiasaan menabung, perencanaan yang matang, hingga keberanian mengambil peluang, mereka dinilai lebih siap menghadapi tekanan ekonomi.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal memiliki sikap yang realistis dalam mengatur keuangan. Walaupun sesekali tidak ragu membeli barang berkualitas dengan harga tinggi, mereka tetap mengutamakan perencanaan yang matang.

Rasa aman menjadi prioritas utama bagi pemilik shio ini. Karena itu, mereka berusaha menyisihkan sebagian penghasilan sebagai tabungan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial.

Kebiasaan tersebut membuat mereka memiliki cadangan dana yang cukup, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang melemah.

2. Shio Ayam

Kerja keras dan kedisiplinan menjadi ciri khas Shio Ayam. Mereka tidak hanya fokus mencari penghasilan, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk menjaga kondisi keuangan tetap sehat.

Shio ini dikenal gemar menyusun rencana jangka panjang dan sabar menunggu hasil dari investasi maupun aset yang dimiliki. Pendekatan tersebut membantu mereka mempertahankan stabilitas finansial dalam berbagai situasi.

3. Shio Ular

Pemilik Shio Ular terkenal teliti, termasuk saat mengelola pemasukan dan pengeluaran. Mereka cenderung menghindari pembelian yang tidak penting serta lebih mengutamakan anggaran yang terencana.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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