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Rabbany Wanadriani
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.30 WIB

Tak Mudah Kehabisan Uang, 4 Shio Ini Punya Rahasia Menjaga Kondisi Finansial

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kondisi ekonomi yang berubah-ubah sering menjadi tantangan bagi banyak orang. Saat pemasukan berkurang atau kebutuhan meningkat, kemampuan mengatur keuangan menjadi salah satu kunci agar tetap bertahan.

Namun, dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang lebih kuat dalam mengelola uang. Mereka disebut mampu menjaga kondisi finansial karena memiliki kebiasaan berhati-hati, pandai membuat perencanaan, serta tahu kapan harus mengambil peluang.

Meski ramalan shio bukan penentu mutlak kondisi keuangan seseorang, karakter yang dikaitkan dengan masing-masing shio dapat menjadi bahan refleksi mengenai cara seseorang mengatur finansial.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki kemampuan menjaga kestabilan keuangan meski situasi ekonomi sedang tidak menentu.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang realistis, tekun, dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi.

Meski terkadang menyukai barang berkualitas dan tidak ragu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang dianggap bernilai, mereka tetap memahami pentingnya keamanan finansial.

Pemilik shio ini biasanya memiliki kebiasaan menyimpan uang dan membuat perencanaan jangka panjang.

Bagi mereka, memiliki tabungan bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga memberikan rasa aman dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

Sikap hati-hati tersebut membuat Shio Kerbau sering memiliki cadangan dana ketika kondisi ekonomi sedang kurang baik.

2. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal sebagai sosok pekerja keras, disiplin, dan memiliki tujuan yang jelas.

Mereka cenderung tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang tanpa perhitungan karena lebih memikirkan kebutuhan di masa depan.

Dalam hal keuangan, Shio Ayam dipercaya memiliki kemampuan membuat strategi yang matang.

Mereka tidak keberatan menjalani proses panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, termasuk melalui investasi atau perencanaan keuangan jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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