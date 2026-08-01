3 Zodiak yang Memiliki Kecerdasan di Atas Rata-Rata Menurut Astrologi, Apakah Zodiak Anda Termasuk?

Ilustrasi membaca buku/Magnific
JawaPos.com-Kecerdasan hadir di dalam berbagai bentuk. Ada sosok yang unggul secara akademis, berpikiran logis, dan mahir menyusun strategi.
Di sisi lain, ada juga seseorang yang memiliki kemampuan emosional yang tinggi, intuisi yang kuat, serta kemampuan bersosialisasi yang tidak boleh diragukan.
Semua jenis kecerdasan memiliki peran penting di dalam kehidupan ini. Namun, berikut adalah daftar zodiak yang memiliki keduanya.
Menurut pendapat para astrolog, yang dikutip dari laman /parade.com berikut daftar zodiak-zodiak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata.
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Capricorn
Capricorn memiliki kecerdasan dan pengaruh yang kuat. Mereka mampu menjadi pemimpin yang menyusun strategi jangka panjang secara matang,sehingga banyak orang yang mengandalkan kebijaksanaan mereka saat menghadapi masalah hidup. Semangat kerja keras, fokus, serta rasa percaya diri yang mereka miliki, membuat capricorn yakin bahwa mereka mampu membawa sebuah tim menuju kesuksesan.
Sagittarius
Sagittarius tetap mampu mempengaruhi orang lain melalui cara berpikir mereka yang terbuka. Sagittarius memilih untuk bertindak, terus belajar, dan mengembangkan pikiran serta jiwanya. Rasa ingin tahu yang mereka miliki membuat sagittarius selalu siap menghadapi pengalaman baru.
Taurus
Taurus mudah mendapatkan kepercayaan karena mereka adalah sosok yang praktis. Mereka juga memiliki pengaruh yang kuat di dalam lingkungan sosial. Kecerdasan mereka tercermin dari ketekunan, kesabaran,serta komitmen yang tidak mudah menyerah terhadap tujuan yang telah mereka tetapkan.
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