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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 18.44 WIB

3 Zodiak yang Menjadi Problem Solver Terbaik, Mampu Menyelesaikan Permasalahan yang Paling Rumit Berkat Kemampuan Spiritual

Ilustrasi memecahkan masalah/Magnific - Image

Ilustrasi memecahkan masalah/Magnific

JawaPos.com-Keempat zodiak ini memiliki kemampuan spiritual yang dipercaya memungkinkan seseorang untuk memahami apa yang perlu dirasakan, didengar, dan dilakukan tanpa harus bergantung pada penjelasan yang logis.

Sementara itu, kemampuan spiritual dipercaya memungkinkan seseorang memahami apa yang perlu dirasakan, didengar, atau dilakukan tanpa harus bergantung pada penjelasan yang logis.

Menurut pendapat dari astrolog profesional dari laman parade.com, berikut empat zodiak yang mampu menjadi problem solver terbaik karena mewarisi kebijaksanaan dan kemampuan intuitif dari sifat spiritual mereka yang kuat.  

Pisces memiliki wawasan dan kebijaksanaan yang sering kali sulit dipahami oleh orang lain. Mereka juga memiliki kepekaan emosional yang sangat tinggi sehingga mampu melihat lebih dalam daripada sekadar apa yang terdampak di permukaan. Mereka cenderung memahami makna dan perasaan terdalam seseorang melalui intuisi yang kuat.

Cancer selalu hadir untuk orang-orang terdekatnya di dalam berbagai situasi. Mereka seringkali mampu memahami isi hati, kebutuhan, atau perasaan seseorang bahkan sebelum orang tersebut menyadarinya sendiri. 

Sagittarius memiliki kemampuan intuisi intelektual yang tinggi. Mereka mampu bertindak sekaligus berpikir secara bijaksana dengan penuh kesadaran. Mereka menerima kenyataan hidup apa adanya dan tidak ragu saat menjalani pengalaman yang belum pernah mereka alami sebelumya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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