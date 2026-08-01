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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 16.20 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin sedang berada di titik klimaks dalam hal cinta dan keindahan. Tingkat kreativitas taurus sedang memuncak, sehingga taurus mungkin merasakan dorongan kuat untuk menciptakan sesuatu. 

Sadarilah bahwa disiplin diperlukan untuk mengalirkan kreativitas artistik. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Wujudkan impianmu dan biarkan detailnya mengikuti nanti.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Perubahan pandangan hidup zodiak taurus, akan membuat hubungan romantis saat ini semakin berkembang. Terkait karir, pertahankan ketenangan dan pengambilan keputusan cepat untuk anak atas orang lain.

Sementara itu, jangan stres dan cobalah meluangkan waktu untuk menikmati hobimu. Terkait keuangan, kemungkinan besar taurus akan melihat perkembangan dari penjualan properti.

Cinta Taurus 

Hubungan romantis taurus akan semakin berkembang ketika pasangan menyadari bahwa taurus telah mengubah pandangan hidup. Taurus bersemangat untuk mengubah beberapa kebiasaan lama serta memulai hari baru. 

Editor: Novia Tri Astuti
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