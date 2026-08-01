Ramalan Zodiak Taurus 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin sedang berada di titik klimaks dalam hal cinta dan keindahan. Tingkat kreativitas taurus sedang memuncak, sehingga taurus mungkin merasakan dorongan kuat untuk menciptakan sesuatu.

Sadarilah bahwa disiplin diperlukan untuk mengalirkan kreativitas artistik. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Wujudkan impianmu dan biarkan detailnya mengikuti nanti.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Perubahan pandangan hidup zodiak taurus, akan membuat hubungan romantis saat ini semakin berkembang. Terkait karir, pertahankan ketenangan dan pengambilan keputusan cepat untuk anak atas orang lain.

Sementara itu, jangan stres dan cobalah meluangkan waktu untuk menikmati hobimu. Terkait keuangan, kemungkinan besar taurus akan melihat perkembangan dari penjualan properti.

Cinta Taurus