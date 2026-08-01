Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo harus waspada terhadap orang-orang yang mungkin iri atau memiliki perasaan negatif tentang karakter leo.

Jika pandangan mereka tidak beralasan, leo harus menghindari menambah masalah. Leo akan baik-baik saja jika tetap tenang dan fokus pada urusan sendiri. Mengabaikan dunia luar akan membantu leo melewati hari dengan mudah.

Hari ini, zodiak virgo harus berani bermimpi lebih besar untuk diri sendiri. Virgo ambisius secara alami, jadi seharusnya hal ini tidak terlalu sulit. Virgo perlu membuat daftar hal-hal yang ingin dilakukan dalam hidup.

Jadilah lebih terstruktur dalam menetapkan tujuan. Hal ini akan mempermudah dan membantu virgo untuk memperjelas tujuan. Jangan menunda-nunda, karena sekarang adalah saatnya untuk mulai mengerjakannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu leo memikirkan apakah pasangan saat ini benar-benar tepat atau tidak. Terkait karir, gunakan keahlian profesional untuk mengatasi hambatan yang menghalangi kemajuan.