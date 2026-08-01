Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 1 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa tidak nyaman tentang keadaan tertentu dalam kehidupan. Meskipun jalan di depan tampak menjanjikan, sagitarius harus berhati-hati dan menghindari terpengaruh oleh perasaan sendiri.

Jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan, cobalah lagi karena sagitarius bertekad. Jangan berkecil hati jika menghadapi beberapa masalah. Aset yang paling berharga adalah sikap positif dan etos kerja yang kuat. Saat ini, lakukan pendekatan optimis terhadap kehidupan.

Zodiak capricorn akan memancarkan optimisme yang terlihat dalam sikap dan perilaku. Tetaplah tenang dan jangan biarkan hal kecil mengganggu, karena masalah hari ini mungkin akan berubah menjadi peluang di masa depan.

Cobalah untuk tetap fokus pada gambaran yang lebih besar dan merayakan berbagai aspek kehidupan yang berfungsi dengan efisien.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius bisa menikmati bepergian dan menghargai waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Terkait karir, sikap dinamis akan membawa peluang bagus dan membuat sagitarius menerima penghargaan.