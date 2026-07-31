Bukan Sekadar Paras, 5 Weton Ini Disebut Memancarkan Energi Pengasihan yang Memikat Banyak Orang

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga pancaran energi seseorang. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah adanya weton tertentu yang dipercaya memiliki aura pengasihan, yaitu daya tarik alami yang membuat orang lain merasa nyaman, dekat, bahkan mudah terpikat.

Aura tersebut bukan hanya berkaitan dengan penampilan fisik, melainkan juga berasal dari sikap, cara berkomunikasi, ketulusan hati, serta energi positif yang terpancar dari dalam diri seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Energi Weton, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki pesona kuat dan mampu membuat orang di sekitarnya merasa istimewa.

Berikut lima weton yang dalam Primbon Jawa sering disebut memiliki aura pengasihan yang menarik perhatian.

1. Jumat Kliwon: Sosok Tenang dengan Pesona Misterius Pemilik weton Jumat Kliwon dipercaya memiliki karakter yang kuat dan penuh daya tarik. Perpaduan hari Jumat dengan pasaran Kliwon dalam perhitungan Jawa sering dikaitkan dengan energi batin yang besar.

Pesona mereka biasanya tidak muncul secara berlebihan, melainkan hadir melalui sikap tenang, tutur kata lembut, serta kepribadian yang sulit ditebak.

Banyak orang merasa nyaman ketika berbicara dengan pemilik weton ini karena mereka dikenal sebagai pendengar yang baik dan mampu memahami perasaan orang lain.

Daya tarik utama Jumat Kliwon terletak pada kemampuan mereka membaca suasana dan memberikan rasa aman kepada orang di sekitarnya. Dalam hubungan asmara, mereka cenderung memiliki perasaan yang dalam dan tidak mudah mempermainkan hati pasangan.

Meski memiliki pesona yang kuat, sifat misterius mereka terkadang membuat banyak orang penasaran. Jika sudah mencintai seseorang, mereka dikenal setia dan rela memberikan perhatian penuh untuk menjaga hubungan.