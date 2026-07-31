Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.17 WIB

Bukan Sekadar Paras, 5 Weton Ini Disebut Memancarkan Energi Pengasihan yang Memikat Banyak Orang

Ilustrasi weton yang diberkati aura pengasihan (freepik) - Image

Ilustrasi weton yang diberkati aura pengasihan (freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga pancaran energi seseorang. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah adanya weton tertentu yang dipercaya memiliki aura pengasihan, yaitu daya tarik alami yang membuat orang lain merasa nyaman, dekat, bahkan mudah terpikat.

Aura tersebut bukan hanya berkaitan dengan penampilan fisik, melainkan juga berasal dari sikap, cara berkomunikasi, ketulusan hati, serta energi positif yang terpancar dari dalam diri seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Energi Weton, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki pesona kuat dan mampu membuat orang di sekitarnya merasa istimewa.

Berikut lima weton yang dalam Primbon Jawa sering disebut memiliki aura pengasihan yang menarik perhatian.

1. Jumat Kliwon: Sosok Tenang dengan Pesona Misterius

Pemilik weton Jumat Kliwon dipercaya memiliki karakter yang kuat dan penuh daya tarik. Perpaduan hari Jumat dengan pasaran Kliwon dalam perhitungan Jawa sering dikaitkan dengan energi batin yang besar.

Pesona mereka biasanya tidak muncul secara berlebihan, melainkan hadir melalui sikap tenang, tutur kata lembut, serta kepribadian yang sulit ditebak.

Banyak orang merasa nyaman ketika berbicara dengan pemilik weton ini karena mereka dikenal sebagai pendengar yang baik dan mampu memahami perasaan orang lain.

Daya tarik utama Jumat Kliwon terletak pada kemampuan mereka membaca suasana dan memberikan rasa aman kepada orang di sekitarnya. Dalam hubungan asmara, mereka cenderung memiliki perasaan yang dalam dan tidak mudah mempermainkan hati pasangan.

Meski memiliki pesona yang kuat, sifat misterius mereka terkadang membuat banyak orang penasaran. Jika sudah mencintai seseorang, mereka dikenal setia dan rela memberikan perhatian penuh untuk menjaga hubungan.

2. Rabu Legi: Pribadi Ramah yang Mudah Disukai

Weton Rabu Legi dipercaya memiliki energi yang membuat pemiliknya mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
5 Zodiak dengan Aura Paling Memikat dan Sulit Dilupakan, Siapa Saja? - Image
Zodiak

5 Zodiak dengan Aura Paling Memikat dan Sulit Dilupakan, Siapa Saja?

Kamis, 26 Maret 2026 | 01.58 WIB

Memiliki Daya Tarik Tinggi! 4 Tahun Lahir Ini yang Disebut Paling Memikat Secara Astrologis, Simak Alasannya - Image
Zodiak

Memiliki Daya Tarik Tinggi! 4 Tahun Lahir Ini yang Disebut Paling Memikat Secara Astrologis, Simak Alasannya

Selasa, 24 Februari 2026 | 15.35 WIB

Pundi-Pundi Makin Tebal, 4 Weton Ini Akan Dihampiri Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Pundi-Pundi Makin Tebal, 4 Weton Ini Akan Dihampiri Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 04.11 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore