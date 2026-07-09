Menurut Astrologi Tiongkok, 4 Shio Ini Diprediksi Memasuki Masa Keemasan Setelah Usia 35 Tahun

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki perjalanan hidup dan keberuntungan yang berbeda. Beberapa di antaranya disebut akan mengalami perkembangan signifikan setelah memasuki usia 35 tahun, terutama dalam hal karier dan kondisi finansial.

Pada fase tersebut, shio-shio tertentu diyakini mulai merasakan hasil dari kerja keras yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Stabilitas pekerjaan, peningkatan pendapatan, hingga kesempatan menikmati kehidupan yang lebih mapan disebut menjadi bagian dari perjalanan mereka.

Mengutip Horoscope, berikut empat shio yang dipercaya akan memasuki periode penuh keberuntungan dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera seiring bertambahnya usia.

1. Kerbau

Orang yang lahir di Tahun Kerbau dikenal karena ketekunan dan kerja keras. Mereka bekerja dengan tenang dan mantap, kurang memperhatikan keuntungan jangka pendek.

Sebelum usia 35 tahun, mereka cenderung mengumpulkan pengalaman dan mengasah keterampilan.

Mereka tidak takut akan kesulitan dan bersedia memulai dari awal, maju selangkah demi selangkah.

Setelah usia 35 tahun, mereka akan mulai menuai hasil dari kerja keras selama bertahun-tahun.

Dengan reputasi yang solid dan koneksi yang luas, mereka bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk memulai bisnis sendiri.