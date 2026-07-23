Masalah Duit Diprediksi Berakhir, 7 Shio Ini Masuki Masa Keemasan Finansial

JawaPos.com – Ramalan dalam astrologi Tionghoa kembali menjadi sorotan setelah memprediksi adanya sejumlah shio yang berpeluang meraih peningkatan kondisi keuangan secara signifikan.

Tujuh shio disebut sedang memasuki periode yang mendukung untuk mengatasi berbagai persoalan finansial sekaligus membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, pergerakan energi yang dianggap membawa keberuntungan diyakini dapat memperkuat peluang memperoleh rezeki dan kestabilan ekonomi.

Tak heran jika prediksi tersebut menarik perhatian banyak orang karena dianggap memberikan harapan bagi mereka yang tengah menantikan perubahan nasib.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, disebutkan bahwa ada tujuh shio yang diperkirakan akan mengalami lonjakan keberuntungan di bidang finansial.

1. Shio Macan

Individu yang terlahir di tahun Macan, khususnya mereka yang lahir pada 1974 (unsur kayu), 1986 (unsur api), 1998 (unsur tanah), dan 2010 (unsur logam), memiliki karakter yang sangat menonjol dalam dunia profesional.

Keberanian alami yang dimiliki shio Macan menjadikan mereka sosok yang tidak takut menghadapi tantangan besar dalam karier.

Kepercayaan diri yang tinggi membuat mereka mampu tampil memukau di hadapan klien, atasan, maupun rekan kerja.