Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.07 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Jangan Menutup Diri, Ada Kebahagiaan dari Orang Terdekat

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Scorpio besok, Sabtu 1 Agustus 2026, membawa energi yang cukup menyenangkan untuk mengawali bulan baru. 

Scorpio yang selama beberapa waktu terakhir merasa berada dalam momentum yang kuat mungkin akan sedikit terusik ketika ritme kehidupan mulai melambat. 

Setelah terbiasa bergerak cepat dan melihat berbagai perkembangan positif, suasana yang lebih tenang bisa terasa asing bahkan membuat Scorpio bertanya-tanya apakah sesuatu sedang berubah.

Namun, fase yang lebih lambat tidak selalu berarti kemunduran. Justru, Sabtu ini menjadi kesempatan bagi Scorpio untuk berhenti sejenak dan memperhatikan kehidupan di luar pekerjaan atau target pribadi. 

Ada orang-orang yang selama ini memberikan dukungan dan mungkin kini perlu mendapatkan lebih banyak perhatian.

Dalam urusan asmara, situasinya cukup kompleks. Sebagian Scorpio mungkin mulai mempertanyakan kembali arah hubungan, sedangkan lainnya justru menemukan kenyamanan dari percakapan yang tidak terduga dengan seseorang yang memiliki karakter berbeda. 

Karier masih membutuhkan usaha, tetapi tidak semua waktu harus dihabiskan untuk mengejar pencapaian.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Sabtu, 1 Agustus 2026.

1. Percintaan Scorpio

Kehidupan asmara Scorpio pada Sabtu, 1 Agustus 2026, membawa situasi yang cukup beragam. 

Ada kemungkinan hubungan yang sedang dijalani mulai menghadirkan pertanyaan baru mengenai perasaan dan arah masa depan. 

Scorpio mungkin merasa hati tidak lagi memberikan respons yang sama seperti sebelumnya. 

Jika hal tersebut terjadi, jangan langsung mengambil keputusan ketika emosi masih berubah-ubah.

Bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, penting untuk membedakan antara rasa jenuh sementara dan perubahan perasaan yang benar-benar mendalam. 

Hubungan yang telah berjalan cukup lama tentu melewati fase ketika gairah tidak selalu berada pada tingkat yang sama. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Jumat, 31 Juli 2026 | 21.00 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Jumat, 31 Juli 2026 | 20.35 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Awal Agustus 2026: Hadapi Naik Turun Kehidupan, Waspadai Emosi dan Kelelahan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Awal Agustus 2026: Hadapi Naik Turun Kehidupan, Waspadai Emosi dan Kelelahan

Jumat, 31 Juli 2026 | 17.20 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore