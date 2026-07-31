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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.39 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Kesempatan Kedua dalam Cinta, Rezeki Datang dari Relasi

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Aries besok, Sabtu 1 Agustus 2026, membuka bulan Agustus dengan suasana yang cukup romantis sekaligus reflektif. 

Aries mendapatkan kesempatan untuk melihat lebih dalam berbagai hal yang sedang terjadi dalam hidup, termasuk kebiasaan yang mungkin sudah waktunya diperbaiki. 

Awal bulan ini bukan hanya tentang mengejar target baru, tetapi juga memahami kapan harus bergerak dan kapan perlu memperlambat langkah.

Aries mungkin menyadari bahwa perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari dapat memberikan dampak yang lebih besar daripada yang diperkirakan. 

Tidak perlu langsung membuat perubahan drastis. Memperbaiki waktu istirahat, pola makan, atau cara mengatur aktivitas saja sudah dapat menjadi awal yang baik.

Dalam urusan hubungan, peluang untuk memperbaiki sesuatu dari masa lalu terbuka. 

Seseorang yang sebelumnya pernah dekat mungkin kembali hadir dengan perspektif berbeda. 

Namun, kesempatan kedua tetap membutuhkan pertimbangan matang. 

Aries perlu melihat apakah orang tersebut benar-benar menunjukkan perubahan atau hanya membawa kembali pola lama.

Karier justru meminta kesabaran. Situasi di tempat kerja berpotensi menguji emosi Aries sehingga reaksi spontan sebaiknya dihindari. 

Sementara dalam urusan keuangan, peluang dapat datang melalui orang lain atau jaringan yang dimiliki.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aries untuk Sabtu, 1 Agustus 2026.

1. Percintaan Aries

Kehidupan asmara Aries pada Sabtu, 1 Agustus 2026, membawa kemungkinan menarik berupa kesempatan kedua. 

Ada hubungan dari masa lalu yang mungkin kembali muncul dalam pikiran atau bahkan hadir secara langsung. 

Editor: Novia Tri Astuti
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