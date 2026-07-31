Punya Aura Keberuntungan Kuat, 6 Shio Ini Dipercaya Mudah Raih Kesuksesan Finansial

Shio paling hoki dengan rezeki dan finansial hingga tua kata astrologi Tionghoa
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki keberuntungan lebih besar dalam urusan rezeki dan finansial. Mereka dianggap mempunyai karakter serta energi positif yang membantu membuka berbagai peluang kesuksesan.
Shio-shio tertentu diyakini mampu menarik keberuntungan sejak usia muda hingga masa tua. Bukan hanya soal mendapatkan uang, tetapi juga kemampuan mengelola peluang, membangun usaha, dan menciptakan kehidupan yang lebih stabil.
Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan tradisi, ramalan astrologi Tionghoa sering menarik perhatian karena menggambarkan karakter seseorang dalam menghadapi kehidupan, termasuk dalam hal pekerjaan dan keuangan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut paling hoki karena dipercaya memiliki aliran rezeki dan finansial yang kuat hingga usia lanjut.
Dalam kepercayaan Tionghoa, shio Babi sering dikaitkan dengan simbol keberuntungan, kemakmuran, dan kelimpahan.
Mereka yang lahir pada tahun 1971 (elemen logam), 1983 (elemen air), 1995 (elemen kayu), 2007 (elemen api), dan 2019 (elemen tanah) dipercaya memiliki kemampuan dalam mencari penghasilan dengan cara yang baik.
Pemilik shio Babi dikenal sebagai sosok pekerja keras, sabar, dan pantang menyerah. Mereka mampu melihat peluang yang muncul dan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan.
Kombinasi antara usaha yang konsisten dan keberuntungan membuat shio ini dipercaya mampu menikmati kestabilan finansial hingga masa tua.
Shio Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, keberanian, dan jiwa kepemimpinan.
Mereka yang lahir pada tahun 1964 (elemen kayu), 1976 (elemen api), 1988 (elemen tanah), 2000 (elemen logam), dan 2012 (elemen air) dipercaya memiliki karisma yang kuat.
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