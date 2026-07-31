Diramal Hoki, 5 Shio Ini Berpotensi Meraih Kesuksesan Finansial

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio diyakini memiliki perjalanan keberuntungan yang berbeda pada waktu tertentu. Beberapa di antaranya disebut sedang memasuki fase positif, terutama dalam urusan rezeki, karier, dan perkembangan finansial.

Ramalan ini menggambarkan bahwa sejumlah shio berpotensi memperoleh peluang baru yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi mereka. Meski demikian, ramalan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang besar menikmati peningkatan rezeki dan kondisi finansial menurut astrologi Tionghoa. Berikut ulasannya.

1. Shio Kambing Shio Kambing, yang lahir pada tahun 1979, 1991, 2003, dan 2015, dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mudah membangun hubungan dengan orang lain. Karakter tersebut dinilai membantu mereka menjalin relasi bisnis dan menarik peluang usaha baru.

Selain itu, pemilik shio ini dipercaya memiliki intuisi yang cukup tajam dalam mengambil keputusan. Ketekunan, kesabaran, dan kemampuan beradaptasi juga disebut menjadi faktor yang mendukung perkembangan karier maupun usaha mereka.

2. Shio Naga Pemilik shio Naga yang lahir pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 sering dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka dinilai berani mengambil keputusan penting serta memiliki visi jangka panjang dalam mengembangkan bisnis.

Kemampuan memimpin, berpikir kreatif, dan membangun kerja sama dengan tim maupun mitra usaha dipercaya menjadi modal yang dapat membuka peluang kesuksesan finansial.

3. Shio Harimau Shio Harimau, yang lahir pada tahun 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2010, dikenal memiliki mental yang tangguh ketika menghadapi tantangan. Mereka dipercaya mampu mengambil keputusan dengan tenang sekalipun berada dalam situasi yang penuh tekanan.

Selain memiliki semangat pantang menyerah, pemilik shio ini juga dinilai mampu menyusun strategi yang efektif dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja maupun mitra bisnis.