Agustus 2026 Jadi Bulan Keemasan, 5 Shio Ini Diprediksi Sukses dalam Kariernya

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan energi yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan dan perjalanan karier. Beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, mendapatkan pengakuan, atau mencapai pencapaian baru dalam dunia profesional.

Memasuki Agustus 2026, sejumlah shio diprediksi akan mengalami fase positif dalam karier. Kesempatan untuk naik jabatan, memperluas bisnis, hingga membangun reputasi profesional disebut semakin terbuka bagi mereka yang mampu memanfaatkan peluang.

Dilansir dari SunSigns, berikut lima shio yang diramal memiliki keberuntungan dalam perjalanan karier pada Agustus 2026.

1. Shio Tikus Pemilik shio Tikus dikenal memiliki ambisi tinggi, keberanian, dan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya cocok berada dalam posisi yang membutuhkan kepemimpinan dan inovasi.

Dalam dunia kerja, shio Tikus dinilai mampu menghadapi tantangan serta berani mengambil langkah baru. Jiwa kompetitif yang kuat dapat menjadi pendorong bagi mereka untuk mengembangkan karier, terutama dalam bidang kepemimpinan, bisnis, maupun kewirausahaan.

2. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai sosok yang tidak mudah menyerah dan lebih memilih membangun kesuksesan melalui proses panjang. Mereka memiliki tekad kuat untuk mencapai target serta bersedia bekerja keras demi hasil terbaik.

Sifat disiplin dan ketekunan membuat shio Naga dipercaya memiliki peluang berkembang dalam bidang bisnis, keuangan, maupun industri kreatif. Pada Agustus 2026, kerja keras yang selama ini dilakukan disebut berpotensi memberikan hasil positif.

3. Shio Macan Pemilik shio Macan sering dikaitkan dengan rasa percaya diri, karisma, dan kemampuan memimpin. Mereka memiliki daya tarik yang membuat orang lain mudah terinspirasi dan percaya terhadap kemampuan mereka.

Pada Agustus 2026, shio Macan diprediksi dapat memperkuat hubungan profesional yang mendukung perkembangan karier. Kemampuan berkomunikasi dan memengaruhi orang lain menjadi salah satu keunggulan yang membantu mereka meraih peluang baru.