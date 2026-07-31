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Dhiaz Asihing Pamartany
Jumat, 31 Juli 2026 | 17.25 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Awal Agustus 2026: Hadapi Tantangan dengan Sabar, Waspadai Karier dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Memasuki awal Agustus 2026, zodiak Capricorn diprediksi akan menghadapi hari yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian lebih tinggi.

Berbagai situasi mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga kemampuan untuk tetap tenang menjadi kunci utama dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul.

Pada periode ini, Capricorn disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, hubungan, maupun keuangan.

Dengan perencanaan yang matang dan sikap yang lebih bijaksana, berbagai hambatan dapat dilewati dengan lebih mudah.

Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn awal Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam dunia kerja, Capricorn perlu memberikan perhatian lebih terhadap setiap tanggung jawab yang dimiliki.

Beberapa hambatan mungkin muncul dan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan dibandingkan biasanya.

Agar pekerjaan berjalan lebih lancar, buatlah perencanaan yang baik dan susun prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya.

Sikap teliti dan disiplin akan membantu Capricorn mengurangi risiko kesalahan serta menjaga produktivitas tetap stabil.

2. Percintaan

Dalam hubungan asmara, Capricorn mungkin menghadapi tantangan saat mencoba menyampaikan pendapat kepada pasangan.

Perbedaan pandangan mengenai suatu persoalan pribadi berpotensi memicu komunikasi yang kurang efektif.

Agar hubungan tetap harmonis, cobalah mengedepankan sikap saling memahami dan tidak memaksakan kehendak.

Diskusikan setiap perbedaan dengan kepala dingin untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak.

Editor: Novia Tri Astuti
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