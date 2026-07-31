Ramalan Zodiak Taurus Awal Agustus 2026: Karier Bersinar, Peluang Investasi Terbuka dan Rezeki Mengalir Lancar

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com - Memasuki awal Agustus 2026, zodiak Taurus diprediksi akan menjalani hari yang dipenuhi berbagai peluang positif.
Berbagai aktivitas akan membuat Anda lebih sibuk dari biasanya, tetapi semua usaha yang dilakukan berpotensi memberikan hasil yang memuaskan.
Selama mampu mengatur waktu dan mengambil keputusan dengan bijaksana, awal bulan ini bisa menjadi momen yang membawa banyak keuntungan.
Di tengah padatnya kesibukan, Taurus perlu mengandalkan kecerdasan dan ketelitian dalam setiap langkah.
Kemampuan berpikir tenang sebelum mengambil keputusan akan membantu Anda menghindari kesalahan sekaligus membuka peluang baru.
Tidak hanya dalam pekerjaan, energi positif juga diperkirakan hadir dalam urusan percintaan, keuangan dan kesehatan sepanjang awal Agustus 2026.
Berikut ramalan lengkap zodiak Taurus pada awal Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Awal Agustus menjadi waktu yang tepat bagi Taurus untuk menunjukkan kemampuan terbaik di lingkungan kerja.
Bakat dan keterampilan yang selama ini belum banyak terlihat akhirnya mendapat kesempatan untuk ditunjukkan kepada rekan kerja maupun atasan.
Kepercayaan diri yang meningkat membuat Anda mampu menyelesaikan berbagai tugas dengan hasil yang memuaskan.
Pencapaian tersebut tidak hanya memberikan rasa bangga, tetapi juga dapat membuka peluang memperoleh tanggung jawab yang lebih besar maupun kesempatan baru dalam karier.
2. Percintaan
Hubungan asmara Taurus diprediksi berjalan harmonis berkat komunikasi yang semakin terbuka. Anda mampu menyampaikan isi hati dengan jujur kepada pasangan tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Sikap saling menghargai dan mau mendengarkan akan membuat hubungan terasa lebih hangat. Bagi Taurus yang masih sendiri, kejujuran dan sikap apa adanya dapat menjadi daya tarik saat bertemu orang baru.
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