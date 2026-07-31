Ramalan Zodiak Taurus 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Perang mungkin sedang berkecamuk di dunia zodiak taurus hari ini. Argumen yang sarat emosi, saling berbalas dengan penuh keyakinan. Cobalah untuk tidak berkecil hati dan jangan merusak hubungan baik.

Ingatlah bahwa kata-kata yang taurus ungkapkan akan didengar oleh telinga yang sangat sensitif, jadi berhati-hatilah. Ada bagian jiwa taurus yang sangat aktif yang perlu didengar. Jangan ragu untuk menyampaikan pendapatmu secara terbuka dan jujur.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 31 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu menikmati periode ini dan membangun kepercayaan yang sedang terjalin dengan pasangan. Terkait karir, tekunlah dalam mengejar tujuan profesional agar taurus mampu mencapai sasaran.

Sementara itu, jagalah kesehatan dengan mempertahankan kesehatan yang baik dan mencegah penyakit. Terkait keuangan, kemungkinan besar taurus akan melihat perkembangan dari penjualan properti.

Cinta Taurus

Hari ini, rintangan akan tersingkir dan taurus akan menuju ke arah yang diharapkan. Anggota keluarga akan menerima sudut pandang taurus dan pasangan juga menunjukkan kepeduliannya. Nikmati periode ini dan bangun hubungan baik serta kepercayaan yang sedang terjalin.