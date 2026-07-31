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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 31 Juli 2026 | 19.04 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sisi gelap kepribadian zodiak taurus menurut astrologi. (Magnific/ Allexxandar) - Image

Sisi gelap kepribadian zodiak taurus menurut astrologi. (Magnific/ Allexxandar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Taurus hari ini diprediksi akan menjalani hari yang penuh dengan hasil positif. Berbagai aktivitas akan mengisi waktu Anda, tetapi semuanya dapat diselesaikan dengan baik apabila disertai kecermatan dalam mengambil keputusan.

Kemampuan berpikir jernih dan memanfaatkan kecerdasan akan menjadi kunci keberhasilan hari ini. Selain itu, menjaga keseimbangan antara kesibukan dan ketenangan batin akan membantu Taurus memperoleh hasil yang lebih maksimal.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Taurus, Jumat (31/7), dikutip dari Astroved.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Secara umum, hari ini membawa banyak peluang yang menguntungkan. Kesibukan yang datang justru menjadi kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Gunakan kecerdasan dan pertimbangan yang matang dalam setiap urusan agar semua rencana berjalan sesuai harapan.

Cinta Taurus

Hubungan asmara dipenuhi komunikasi yang jujur dan terbuka. Anda mampu menyampaikan isi hati kepada pasangan dengan cara yang lugas tanpa menimbulkan kesalahpahaman.

Bagi Taurus yang masih lajang, sikap apa adanya akan menjadi nilai tambah. Kejujuran dalam membangun komunikasi berpotensi menghadirkan hubungan yang lebih erat dengan seseorang yang memiliki visi serupa.

Karier Taurus

Anda berkesempatan menunjukkan bakat terpendam di lingkungan kerja. Kemampuan yang selama ini belum banyak terlihat akhirnya mendapat perhatian dari orang-orang di sekitar.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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