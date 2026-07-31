6 Sisi Gelap Kepribadian Zodiak Scorpio di Balik Ketegasannya Menurut Astrologi

Sisi gelap kepribadian zodiak Scorpio di balik ketegasannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Zodiak Scorpio dikenal sebagai simbol ketegasan dan kekuatan emosional dalam astrologi.
Di balik sikap tenang dan percaya diri, Scorpio menyimpan sisi negatif yang jarang terlihat orang lain.
Astrologi menjelaskan bahwa karakter Scorpio dibentuk oleh emosi yang kuat namun sering disembunyikan rapat.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (31/7), dijelaskan mengenai enam sisi negatif zodiak Scorpio secara lengkap menurut astrologi.
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1. Cenderung bersikap kasar untuk menutupi kerentanannya
Sikap kasar yang ditunjukkan Scorpio sebenarnya menjadi cara untuk menghindari rasa rentan yang mendalam.
Banyak Scorpio menyangkal bahwa emosi mereka sebenarnya memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari.
Mereka berusaha tampil tanpa emosi agar tidak terlihat lemah di hadapan orang lain.
Sikap dingin ini sebenarnya menjadi tameng untuk melindungi perasaan yang sangat sensitif di dalamnya.
Ketegasan yang ditampilkan Scorpio sering kali menutupi kegelisahan yang sebenarnya mereka rasakan.
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