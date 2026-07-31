Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra dipenuhi dengan energi optimis dan kreatif saat ini. Libra memiliki kemampuan mengatur yang hebat, yang sedang ditampilkan saat ini.
Hari ini, libra mungkin dengan cepat dan mudah menemukan solusi untuk kesulitan yang ada. Semua introspeksi dan prioritas akan bermanfaat bagi libra. Hadapi setiap keadaan sulit dengan kedewasaan, dan semuanya akan berjalan sesuai keinginan.
Zodiak scorpio memiliki peluang untuk masa depan yang cerah. Hidup scorpio mungkin akan berubah menjadi lebih baik.
Scorpio mungkin akan bertemu dengan seseorang yang sangat akan membimbing. Bersikaplah jujur, terutama jika scorpio mendapat bimbingan dari orang yang lebih senior karena hal ini akan bermanfaat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 31 Juli 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra akan sangat dekat dengan seseorang berkat suasana romantis yang sedang terasa. Terkait karir, kepercayaan diri saat bekerja akan memungkinkan libra untuk melewati semua hambatan.
Sementara itu, teruslah tersenyum dan bersikap positif untuk memberikan dampak yang baik pada kesehatanmu. Terkait keuangan, saat ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan transaksi properti yang sudah lama tertunda.
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