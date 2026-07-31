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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 31 Juli 2026 | 15.30 WIB

Ramalan Zodiak Leo 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Pikirkan semuanya sebelum bertindak hari ini, zodiak leo. Tindakan gegabah kemungkinan akan membuatmu mendapat masalah. Gangguan dalam menjalani rutinitas harian, juga bisa membuat leo lengah. 

Duduklah dan pikirkan situasinya sebelum bertindak dengan terburu-buru. Hambatan di jalan, seringkali merupakan pesan dari alam semesta bahwa leo bergerak terlalu cepat dan ceroboh. Sudah saatnya untuk memperlambat langkah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 31 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu bersikap romantis karena pasangan akan senang melihat sisi lembutmu. Terkait karir, dorongan kuat untuk berprestasi akan membuat leo berani mengambil risiko saat menghadapi rintangan.

Sementara itu, gunakan pandangan positif untuk membimbing diri sendiri meraih kesehatan yang baik. Terkait keuangan, hubungi pengembang properti untuk mendapatkan penawaran yang bagus jika leo memutuskan untuk berinvestasi.

Cinta Leo

Leo dapat mengharapkan kehangatan dan cinta dari pasangan, karena leo berada dalam periode keharmonisan interpersonal. Leo dan pasangan memiliki kapasitas cinta yang besar hari ini. 

Editor: Novia Tri Astuti
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