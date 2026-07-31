Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com - Zodiak aries mungkin akan melakukan perjalanan, jadi inilah saatnya untuk bersiap-siap. Perjalanan ini mungkin akan berkaitan dengan bisnis.
Namun, perjalanan ini akan memberi perasaan bahagia untuk mengatasi ketegangan yang telah aries alami sejak lama. Perjalanan ini juga akan terbukti bermanfaat untuk masa depan aries.
Produktivitas zodiak taurus akan tinggi hari ini, jadi gunakanlah untuk mempersiapkan masa depan. Jika fokus pada tujuan, semuanya akan berjalan sesuai rencana.
Inilah saatnya taurus memanfaatkan kemampuan mental dengan sebaik-baiknya. Setelah seharian beraktivitas dengan baik, taurus akan merasa segar dan tenang di penghujung hari.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 31 Juli 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Suasana romantis kembali terasa, karena masalah dan ketegangan dalam hubungan asmara zodiak aries mereda. Terkait karir, energi dan motivasi yang tinggi membuat aries mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.
Sementara itu, bersantailah dengan melakukan pijat untuk menghilangkan ketegangan dan menenangkan tubuh. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi pembelian properti sebagai investasi.
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