Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin akan merasakan ketegangan yang membuat kelelahan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan, jadi jagalah diri sendiri.

Leo harus membuat pengaturan yang diperlukan dan mengatur ulang jadwal. Leo percaya diri dan telah menghadapi situasi serupa di masa lalu. Jadi, jangan biarkan masalah yang ada berdampak negatif pada kesehatanmu.

Zodiak virgo mungkin akan tetap bersemangat hari ini. Kemungkinan, teman-teman dekat akan membantu virgo untuk tetap bersemangat.

Semua upaya virgo untuk terlibat dalam komunikasi terbuka dan kasih sayang, akan memberikan hasil yang baik. Gunakan hari ini untuk mengisi ulang energi, bergembira, dan meremajakan pikiran dan tubuh.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 31 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu bersikap romantis karena pasangan akan senang melihat sisi lembutmu. Terkait karir, dorongan kuat untuk berprestasi akan membuat leo berani mengambil risiko saat menghadapi rintangan.