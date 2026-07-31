Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa gelisah atau tidak puas hari ini. Hal ini mungkin karena gemini merasa kesulitan menyelesaikan konflik dalam hubungan asmara. Tetapi jangan khawatir, karena keadaan mungkin akan membaik seiring berjalannya hari.

Komunikasi akan sangat penting dalam situasi ini. Manfaatkan momen yang menguntungkan untuk menangani hal-hal penting. Sementara itu, kondisi keuangan gemini mungkin perlu ditinjau ulang. Tetapi selama mampu mencatat pengeluaran, gemini akan baik-baik saja.

Zodiak cancer akan memiliki hari yang memuaskan di rumah hari ini. Transit ini akan membuat cancer menyadari pentingnya keluarga. Dukungan yang mereka berikan akan membuat cancer dipenuhi rasa syukur.

Cobalah mengungkapkan perasaan kepada mereka dengan melakukan sesuatu yang istimewa. Manfaatkanlah waktu dimana cancer memahami peran penting keluarga dalam hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 31 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini merasa lega karena ketegangan yang terjadi dalam kehidupan percintaan akhirnya mereda. Terkait karir, kemauan untuk menghadapi masalah akan membuat gemini mampu menyelesaikan proyek secara tepat waktu.