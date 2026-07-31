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Dhiaz Asihing Pamartany
Jumat, 31 Juli 2026 | 16.12 WIB

Ramalan Zodiak Aries Awal Agustus 2026: Karier Melesat, Keuangan Stabil dan Hubungan Semakin Harmonis

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Memasuki awal Agustus 2026, pemilik zodiak Aries diprediksi akan menjalani hari yang penuh kesibukan.

Berbagai aktivitas datang silih berganti, baik dari pekerjaan maupun urusan pribadi.

Meski demikian, Aries tetap mampu mengelola waktu dengan baik sehingga semua tanggung jawab dapat diselesaikan secara maksimal.

Di tengah padatnya jadwal, Aries disarankan untuk meluangkan waktu sejenak melakukan kegiatan yang menenangkan, seperti berdoa, bermeditasi, atau melakukan aktivitas spiritual lainnya.

Langkah ini dipercaya dapat membantu menjaga ketenangan pikiran sekaligus mengembalikan energi agar tetap produktif sepanjang hari.

 
Berikut ramalan lengkap zodiak Aries di awal Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Awal Agustus menjadi periode yang positif bagi Aries dalam urusan karier. Hasil kerja keras yang selama ini dilakukan mulai mendapat perhatian dari atasan maupun rekan kerja.

Kemampuan Anda dalam menyelesaikan tugas dengan baik akan memberikan kesan positif di lingkungan profesional.

Selain itu, Aries juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan keterampilan yang menjadi keunggulan.

Jangan ragu mengambil tanggung jawab baru karena hal tersebut dapat membuka peluang karier yang lebih baik di masa depan.

2. Percintaan

Hubungan asmara Aries diprediksi berjalan harmonis. Komunikasi yang jujur dan terbuka membuat hubungan dengan pasangan semakin erat.

Sikap saling percaya akan membantu menyelesaikan berbagai perbedaan dengan lebih dewasa.

Bagi Aries yang masih sendiri, awal bulan ini menjadi waktu yang baik untuk memperluas pergaulan. Kejujuran dan sikap apa adanya dapat menarik perhatian seseorang yang memiliki kecocokan dengan Anda.

3. Keuangan

Kondisi finansial Aries diperkirakan cukup stabil bahkan menunjukkan peningkatan. Ada peluang memperoleh pemasukan yang lebih baik sehingga kondisi keuangan terasa lebih aman.

Manfaatkan rezeki yang diperoleh untuk kebutuhan yang bermanfaat, seperti menambah tabungan, investasi atau memenuhi kebutuhan jangka panjang. Hindari pengeluaran yang kurang penting agar kondisi finansial tetap sehat.

4. Kesehatan

Kesehatan Aries diprediksi tetap dalam kondisi baik selama awal Agustus 2026. Tubuh memiliki energi yang cukup untuk menjalani berbagai aktivitas tanpa hambatan berarti.

Meski begitu, jangan abaikan waktu istirahat dan tetap jaga pola makan seimbang.

Menyeimbangkan aktivitas dengan waktu untuk relaksasi dan kegiatan spiritual dapat membantu menjaga kesehatan fisik maupun mental sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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