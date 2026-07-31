Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 31 Juli 2026 | 16.14 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin diliputi perasaan kecewa sepanjang hari. Hal yang perlu aquarius lakukan sekarang adalah tetap tenang dan berpikir jernih. Setelah mengetahui apa yang mengganggu, aquarius dapat mulai merencanakan cara mengatasi masalah tersebut. 

Tetaplah tenang dan lanjutkan tugasmu, karena keadaan ini pada akhirnya akan membaik. Ingatlah bahwa ini hanyalah fase sementara yang akan segera berlalu.

Hari ini, zodiak pisces merasa termotivasi dan keluar dari zona nyaman. Biarkan energi ini membimbingmu untuk mengungkap kebutuhan dan keinginanmu. 

Ini adalah waktu yang tepat untuk mengatasi masalah yang mungkin telah menjadi penyebab kecemasanmu selama ini. Cobalah memahami mimpi-mimpimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 31 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akan bertemu seseorang yang menarik dan tepat untuk dijadikan pasangan. Terkait karir, energi yang penuh akan memungkinkan aquarius untuk mengatasi tekanan pekerjaan.

Sementara itu, waspadai batuk dan pilek dengan mengenakan pakaian hangat dan menghindari minuman yang terlalu dingin. Pada sisi keuangan, saat ini tepat untuk menjalin kontak yang menghasilkan keuntungan terkait penjualan properti.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Awal Agustus 2026: Karier Melesat, Keuangan Stabil dan Hubungan Semakin Harmonis - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Awal Agustus 2026: Karier Melesat, Keuangan Stabil dan Hubungan Semakin Harmonis

Jumat, 31 Juli 2026 | 16.12 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 31 Juli 2026 | 15.51 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 31 Juli 2026 | 15.46 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore