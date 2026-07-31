Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin diliputi perasaan kecewa sepanjang hari. Hal yang perlu aquarius lakukan sekarang adalah tetap tenang dan berpikir jernih. Setelah mengetahui apa yang mengganggu, aquarius dapat mulai merencanakan cara mengatasi masalah tersebut.

Tetaplah tenang dan lanjutkan tugasmu, karena keadaan ini pada akhirnya akan membaik. Ingatlah bahwa ini hanyalah fase sementara yang akan segera berlalu.

Hari ini, zodiak pisces merasa termotivasi dan keluar dari zona nyaman. Biarkan energi ini membimbingmu untuk mengungkap kebutuhan dan keinginanmu.

Ini adalah waktu yang tepat untuk mengatasi masalah yang mungkin telah menjadi penyebab kecemasanmu selama ini. Cobalah memahami mimpi-mimpimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 31 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akan bertemu seseorang yang menarik dan tepat untuk dijadikan pasangan. Terkait karir, energi yang penuh akan memungkinkan aquarius untuk mengatasi tekanan pekerjaan.