Finansial Naik Pesat! 8 Weton Tibo Rezeki: Rezekinya Mengalir Deras Walau Sedang Tidur Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton kaya raya. (freepik)
JawaPos.com - Bagi banyak orang, weton bukan hanya sekadar hitungan hari lahir, tetapi juga dipercaya menentukan karakter, jodoh, keberuntungan, bahkan rezeki yang mengalir deras.
Salah satunya adalah weton yang disebut weton tibo rezeki, yaitu mereka yang diyakini rezekinya datang terus-menerus meski sedang tidur sekalipun.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, rezeki memang tidak terlepas dari kerja keras dan doa, namun siapa sangka jika ada beberapa weton yang dianggap selalu dinaungi keberuntungan finansial.
Konon, pemilik weton-weton ini memiliki karakter tertentu yang membuatnya mudah menarik peluang dan mendatangkan uang dari berbagai arah. Meski demikian, semua harus tetap diiringi usaha dan rasa syukur agar rezeki lancar dan membawa berkah.
Dilansir dari Primbon Cirebon, berikut adalah delapan weton tibo rezeki rezekinya mengalir deras walau sedang tidur:
Dalam Primbon Jawa, pemilik weton Minggu Pon terkenal rajin bekerja, pintar membaca situasi, jago berdiplomasi, dan suka berdiskusi. Karakter inilah yang membuat mereka selalu punya celah mendatangkan rezeki tanpa henti.
Orang dengan weton Senin Kliwon diyakini mudah dapat rezeki asalkan mau bekerja keras dan selalu pasrah kepada Tuhan. Kunci rezeki mereka adalah ketekunan dan doa yang tak pernah putus.
Pemilik weton Selasa Pahing selalu dibanjiri rezeki jika bisa menjaga diri dari sifat pemarah dan serakah. Karakter sabar dan legawa membuka pintu rezeki dari berbagai arah.
Weton Selasa Wage dikenal ramah dan baik hati, namun mudah terpancing emosi. Jika berhasil menahan amarah, rezekinya akan lancar mengalir. Amarah hanya akan menutup jalan rezeki menurut Primbon Jawa.
Orang dengan weton Rabu Legi adalah sosok cerdas dan suka melindungi orang lain. Agar rezeki tidak terhambat, sebaiknya tidak terlalu ikut campur urusan orang lain dan fokus pada urusannya sendiri.
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