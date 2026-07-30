Ada Energi Monyet Api 8 Agustus, 3 Shio Ini Bakal Banjir Cuan di Agustus 2026

JawaPos.com - Bulan Agustus 2026 diprediksi menjadi periode emas bagi akselerasi keuangan dan pencapaian karier dalam astrologi Tiongkok. Transisi dari elemen Domba Kayu menuju Monyet Api pada 8 Agustus membawa lonjakan energi transformasi yang diperkuat oleh keberadaan angka 8, angka keramat pemikat kekayaan dan simbol kekuatan finansial.

Fenomena pergeseran pilar hari ini membuka gerbang kelimpahan bagi mereka yang siap melepaskan beban energi lama. Pembersihan ruang kerja, decluttering rumah, hingga peletakan tanaman hias pemikat rezeki (money tree) di dekat jendela menjadi langkah awal yang disarankan untuk menyerap vibrasi positif ini.

Dikutip dari Your Tango, berikut adalah tiga shio yang diprediksi bakal mengalami lonjakan rezeki dan keberhasilan finansial sepanjang Agustus 2026:

1. Shio Naga: Mengalami Lompatan Karier dan Status Sosial

Pemilik Shio Naga memiliki setidaknya 10 hari emas sepanjang Agustus 2026 untuk mengakumulasi kekayaan. Momentum perubahan dimulai sejak tanggal 2 Agustus melalui pembersihan hubungan toksik serta penataan ulang area kerja yang selama ini menyumbat produktivitas.

Geliat kesuksesan finansial pertama diprediksi mendarat pada 10 dan 11 Agustus. Memasuki pertengahan bulan, tepatnya 15 hingga 18 Agustus, Shio Naga dipastikan mengalami pemantapan status sosial baru yang memaksa perubahan lingkaran pertemanan.

Puncak transisi keuangan terjadi pada 26 dan 27 Agustus, di mana Shio Naga resmi memegang peran strategis baru dan menutup bulan dengan kondisi finansial yang jauh lebih mapan dibanding awal Agustus.

2. Shio Ular: Panen Imbalan Besar dan Promosi Jabatan

Bagi Shio Ular, kunci pembuka pintu rezeki pekan pertama Agustus terletak pada kebersihan lingkungan fisik. Menyelesaikan urusan mendasar seperti membersihkan kendaraan dan area rumah pada 2 Agustus terbukti memberikan kelegaan mental untuk memulai proyek besar pada 7 Agustus.

Gelombang keberuntungan finansial Shio Ular mencapai puncaknya pada 14 Agustus. Momen ini merupakan waktu paling ideal untuk mengajukan negosiasi, memohon bantuan pihak profesional, atau menagih pembayaran tertunda.

Tanggung jawab kepemimpinan baru bakal menghampiri pada 19 Agustus. Para pakar astrologi menyarankan agar Shio Ular tidak ragu menuntut kompensasi atau kenaikan gaji yang sepadan. Pada akhir bulan, magnet daya pikat Anda bakal menarik kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh yang makin memperkokoh dompet Anda.