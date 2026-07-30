Siap-Siap Panen Cuan! Cek Hari Paling Beruntung 12 Zodiak 3-9 Agustus 2026

JawaPos.com - Pekan pertama bulan Agustus, tepatnya periode 3 hingga 9 Agustus 2026, membawa gelombang energi kesadaran baru bagi 12 zodiak. Kombinasi pergerakan planet pekan ini mendesak Anda untuk menyadari bahwa Anda berhak mendapatkan pencapaian dan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

Rangkaian transisi kosmis dimulai pada Senin, 3 Agustus, saat Chiron mengalami retrograde di Taurus untuk memulihkan rasa harga diri. Disusul perpindahan Venus ke Libra pada 6 Agustus yang membuka keran rezeki lewat kemitraan, serta hadirnya Merkurius di Leo pada 9 Agustus yang menyuntikkan keberanian ekstra dalam berkomunikasi.

Dikutip dari Your Tango, berikut adalah jadwal hari paling beruntung beserta panduan langkah strategis untuk 12 zodiak sepanjang pekan ini:

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1. Aries (Hari Paling Beruntung: Jumat, 7 Agustus)

Momen harmonis Matahari di Leo dan Saturnus retrograde di zodiak Anda pada Jumat, 7 Agustus, membuka pintu kebahagiaan baru. Anda yang terbiasa berjuang keras kini diajak memasuki fase hidup yang jauh lebih tenang dan berkesinambungan.

Kesuksesan sejati tidak selalu harus diraih lewat pertumpahan darah atau tekanan tinggi. Percayalah bahwa rezeki yang memang menjadi hak Anda akan datang dengan mudah tanpa mengurangi kenikmatan dalam prosesnya.

2. Taurus (Hari Paling Beruntung: Senin, 3 Agustus)

Awal pekan menjadi titik balik penting saat Chiron mulai mengalami retrograde di zodiak Taurus pada Senin, 3 Agustus. Fenomena ini membongkar area kehidupan di mana Anda selama ini merasa terlalu cepat puas atau berkompromi.

Ini adalah kesempatan emas untuk memeluk otentisitas diri tanpa perlu berpura-pura menjadi sosok yang disukai orang lain. Perubahan kecil pada cara Anda menghargai diri sendiri bakal mengubah peta peluang karier dan asmara secara drastis.