Finansial Melonjak Pesat! 6 Weton Unggulan Dalam Waktu Dekat Dinobatkan Menjadi Raja Rezeki

Ilustrasi Rezeki (Freepik)





JawaPos.com - Dalam tradisi kuno masyarakat Jawa, weton bukan sekadar perhitungan hari lahir, melainkan juga cerminan karakter, nasib, dan potensi rezeki seseorang.

Weton dianggap sebagai kunci pembuka berbagai pintu kehidupan, termasuk dalam hal finansial dan kekayaan.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, menurut primbon Jawa, ada beberapa weton yang dalam waktu dekat ini diramalkan akan mengalami puncak kejayaan dalam urusan rezeki.



Mereka bukan hanya sekadar “beruntung”, tetapi juga dikaruniai kecerdasan dalam mengelola uang, bijak dalam pengeluaran, dan terbuka terhadap peluang dari berbagai arah.

Kombinasi ini menjadikan mereka layak menyandang predikat "raja rezeki" dalam kehidupan nyata.



Berikut enam weton unggulan yang disebut-sebut akan mengalami peningkatan signifikan dalam hal keuangan dan kemakmuran menurut primbon Jawa:



1. Sabtu Pahing – Weton Kekayaan yang Cermat



Sabtu Pahing memiliki jumlah neptu 18 (Sabtu: 9, Pahing: 9), menjadikan weton ini termasuk salah satu pemilik neptu besar yang berwibawa dan disegani.

Mereka dikenal berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal keuangan.

Kejelian Sabtu Pahing dalam membaca peluang menjadikannya sering mendapatkan uang dari berbagai sumber—baik melalui bisnis, kerja sampingan, maupun investasi.



Dalam waktu dekat, energi rezeki dari arah selatan dan timur diyakini akan membawa keuntungan tak terduga.

Beberapa di antaranya bahkan disebut akan mendapatkan rezeki nomplok dari kerjasama atau proyek lama yang baru membuahkan hasil.



2. Rabu Wage – Weton Kaya Gagasan dan Hemat Uang



Rabu Wage memiliki neptu 11 (Rabu: 7, Wage: 4), dan sering kali dianggap sebagai weton yang cerdas, inovatif, serta pandai berhemat.

Orang yang lahir pada weton ini cenderung tidak mudah tergoda untuk menghambur-hamburkan uang, dan justru mampu menggandakan rezeki dari ide-ide kecil yang dikelola secara cerdas.



Dalam primbon disebutkan bahwa energi keberuntungan Rabu Wage tengah menguat, terutama bagi mereka yang bekerja di bidang jasa, teknologi, dan pemasaran.

Uang mengalir dari berbagai cabang usaha yang awalnya hanya iseng atau kecil-kecilan.



3. Selasa Kliwon – Weton Ulet yang Diberkahi Kelancaran Finansial



Dengan neptu 11 (Selasa: 3, Kliwon: 8), Selasa Kliwon termasuk weton yang bersahaja namun tangguh.

Mereka terkenal ulet, rajin, dan tidak mudah menyerah.

Kebaikan hati serta integritas yang tinggi sering kali mengundang berkah dari semesta, termasuk dalam bentuk kelancaran rezeki.



Primbon menyebutkan bahwa dalam bulan-bulan mendatang, rezeki Selasa Kliwon akan terbuka lebar.

Banyak dari mereka yang akan mendapatkan promosi, kenaikan jabatan, atau proyek prestisius yang mendongkrak pemasukan secara drastis.



4. Jumat Legi – Weton Dagang yang Selalu Laris



Jumat Legi dengan neptu 10 (Jumat: 6, Legi: 4) adalah weton yang dikenal sebagai “weton dagang”.

Mereka memiliki aura penyayang, hangat, dan ramah, sehingga disukai banyak orang.

Dalam bisnis, karakter ini membuat pelanggan betah dan setia.



Tak hanya pandai menarik uang, Jumat Legi juga cermat dalam pengelolaan keuangan.

Mereka tahu kapan harus menabung dan kapan harus mengambil risiko.

Dalam waktu dekat, weton ini diprediksi akan panen keuntungan dari usaha dagangnya, baik online maupun offline.

Bahkan mereka yang baru memulai akan segera merasakan hasil manisnya.



5. Senin Pon – Weton Bijak yang Tahu Prioritas



Senin Pon memiliki jumlah neptu 11 (Senin: 4, Pon: 7).

Weton ini sangat bijaksana dan memiliki kemampuan perencanaan keuangan jangka panjang yang mengagumkan.

Mereka jarang membeli sesuatu hanya karena keinginan sesaat dan lebih fokus pada tujuan keuangan yang besar.



Dalam primbon, Senin Pon diramalkan akan mengalami lonjakan rezeki dari usaha yang ditekuni diam-diam selama ini.

Ada juga rezeki dari warisan, kenaikan aset properti, atau proyek bersama keluarga yang membawa keberuntungan luar biasa.



6. Kamis Kliwon – Weton Pengatur Strategi Uang



Dengan total neptu 16 (Kamis: 8, Kliwon: 8), Kamis Kliwon adalah weton strategis yang sangat kuat dalam urusan perencanaan.

Mereka ahli menyusun strategi finansial, seperti memiliki insting alami terhadap kapan saat terbaik untuk berinvestasi, menabung, dan berhemat.



Rezeki yang mengalir kepada Kamis Kliwon biasanya tidak terduga—bisa dari bonus kerja, klien baru, atau kolaborasi yang sukses.

Dalam waktu dekat, Kamis Kliwon diramalkan akan memanen hasil dari semua strategi keuangannya selama ini.



Penutup: Weton-Weton yang Diberi Jalan Luas Menuju Kemakmuran



Keenam weton ini—Sabtu Pahing, Rabu Wage, Selasa Kliwon, Jumat Legi, Senin Pon, dan Kamis Kliwon—disebut dalam primbon sebagai kelompok yang dalam waktu dekat akan dinobatkan sebagai raja rezeki.

Namun, perlu diingat bahwa rezeki bukan hanya ditentukan oleh weton semata, tetapi juga oleh usaha, niat baik, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan.



Jika Anda termasuk dalam salah satu weton tersebut, ini adalah waktu yang tepat untuk memaksimalkan peluang, menata keuangan dengan cermat, dan membuka diri terhadap sumber rezeki yang tidak terduga.

Semesta, menurut kepercayaan Jawa, sedang bersiap mengalirkan berkah bagi mereka yang bijak dalam mengelola hidup.