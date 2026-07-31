Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa sedikit bimbang antara keinginan dan tanggung jawab yang bertentangan. Namun, kabar baiknya adalah keuntungan finansial kemungkinan akan datang setelah sagitarius bekerja keras.
Tetapi, sagitarius perlu berhati-hati agar tidak mengabaikan tanggung jawab atau tugas. Keseimbangan tidak pernah menjadi masalah bagi sagitarius. Jadi, tangani semuanya dengan bijaksana dan anggun.
Zodiak capricorn mungkin menyadari bahwa hubungan keluarga sedikit tegang dan pertengkaran kecil sering terjadi. Capricorn merasa gelisah dan khawatir tentang masalah rumah tangga.
Jika orang yang dicintai tampak sedang dalam suasana hati yang buruk, berhati-hatilah. Hari ini baik untuk bersikap bijak dan menghindari konflik yang tidak perlu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 31 Juli 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius mungkin akan jatuh cinta pada seseorang yang paling tak terduga. Terkait karir, pemikiran positif dan dedikasi akan membuat sagitarius meraih kesuksesan yang pantas didapatkan.
Sementara itu, berpikirlah dengan jernih lakukan teknik menenangkan diri untuk membawa ketenangan pada diri sendiri. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk mempercepat transaksi properti yang tertunda, seperti membeli atau menjual rumah.
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