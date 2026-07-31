Ramalan Zodiak Gemini 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Suara batin memperingatkan zodiak gemini untuk memperlambat langkah. Mungkin lebih baik gemini beristirahat dan membiarkan orang lain memimpin.

Konsentrasikan perhatian pada urusan rumah tangga dan selesaikan masalah yang muncul dengan orang-orang terkasih. Sangat mungkin bahwa pertengkaran akan terjadi. Sadar atau tidak, ada masalah serius yang perlu ditangani.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 31 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini merasa lega karena ketegangan yang terjadi dalam kehidupan percintaan akhirnya mereda. Terkait karir, kemauan untuk menghadapi masalah akan membuat gemini mampu menyelesaikan proyek secara tepat waktu.

Sementara itu, cobalah melakukan sesuatu yang berbeda untuk menurunkan tingkat stres. Terkait keuangan, saat ini tepat bagi gemini untuk mengambil keputusan tentang pembelian atau penjualan properti.

Cinta Gemini