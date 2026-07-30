Bikin Geger! 5 Weton Terpilih 'Tibo Pati' yang Mengalami Perubahan Nasib dalam Satu Malam Setelah Mendapat Rezeki Agung

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, istilah "tibo pati" sering diasosiasikan dengan perubahan signifikan dalam hidup seseorang, terutama yang berkaitan dengan kematian, ancaman besar, atau pergeseran nasib yang drastis.

Namun, artinya tidak selalu bersifat negatif.

Dalam konteks spiritual tertentu, tibo pati dapat diartikan sebagai "akhir dari nasib lama" yang diikuti oleh lahirnya takdir baru yang lebih mulia dan penuh berkah.

Dilansir dari Youtube Mbah Pitung Dino, beberapa weton yang termasuk dalam kategori tibo pati diyakini akan mengalami lonjakan nasib—dari kehidupan yang biasa saja, bahkan kurang beruntung, menjadi sosok yang diperhatikan, dihormati, dan mendadak kaya dalam sekejap.

Transformasi ini bukan hanya mengejutkan keluarga mereka, tetapi juga membuat geger banyak orang di sekitar.

Berikut adalah lima weton terpilih yang dianggap mengalami perubahan nasib luar biasa setelah tiba-tiba mendapatkan rezeki besar, berdasar pada Primbon Jawa:

1. Weton Senin Kliwon – Perubahan Dari Penderitaan Menjadi Kemuliaan

Mereka yang lahir pada Senin Kliwon memiliki neptu 12 (Senin = 4, Kliwon = 8).

Orang-orang ini dikenal sabar menghadapi kesulitan dan sering kali diuji dengan masalah ekonomi serta kehidupan yang penuh tantangan.