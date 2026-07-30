Rezeki Datang dari Arah Tak Disangka, 6 Zodiak Ini Disebut Punya Peluang Besar

JawaPos.com – Rezeki nomplok sering diartikan sebagai datangnya keuntungan finansial secara tiba-tiba, baik berupa pemasukan tambahan, hadiah, bonus, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak direncanakan.

Dalam kehidupan nyata, kondisi finansial seseorang tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usaha, keputusan, kemampuan mengelola uang, dan situasi yang dihadapi.

Namun dalam astrologi, karakter setiap zodiak sering dikaitkan dengan cara seseorang menghadapi peluang. Sikap terhadap pekerjaan, kemampuan membangun hubungan, hingga keberanian mengambil kesempatan dianggap menjadi bagian dari potensi keberuntungan seseorang.

Berdasarkan pembahasan dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang dinilai memiliki peluang mendapatkan kejutan finansial di akhir bulan.

1. Taurus Taurus dikenal sebagai zodiak yang memiliki karakter sabar, disiplin, dan konsisten dalam mengejar tujuan.

Mereka cenderung tidak mudah menyerah meskipun hasil yang diinginkan membutuhkan waktu lama. Sikap tekun tersebut membuat Taurus sering dianggap memiliki fondasi kuat dalam urusan finansial.

Dalam mengelola uang, Taurus biasanya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan setiap keputusan dengan matang.

Menjelang akhir bulan, peluang tambahan pemasukan bagi Taurus dipercaya dapat muncul dari hasil kerja, dukungan orang terdekat, maupun apresiasi atas usaha yang selama ini dilakukan.

Kemampuan menjaga kestabilan menjadi salah satu kekuatan utama Taurus dalam memanfaatkan kesempatan yang datang.