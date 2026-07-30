10 Weton Paling Beruntung Soal Keuangan di Tahun 2026, Peluang Emas Datang dari Berbagai Arah

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga berbagai tantangan yang mungkin dihadapi seseorang.

Pembahasan mengenai weton juga kerap dikaitkan dengan ruwatan sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam menghadapi berbagai hambatan kehidupan. Bagi sebagian masyarakat, ruwatan dipercaya menjadi sarana membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, beberapa weton disebut memiliki perjalanan yang penuh perjuangan sebelum akhirnya menikmati hasil dari kerja keras mereka.

Dilansir dari akun YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat 10 weton yang diramal memiliki peluang finansial cerah sepanjang tahun 2026.

Berikut daftar weton yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki dan keberuntungan finansial pada tahun 2026.

1. Kamis Legi Pemilik weton Kamis Legi dengan neptu 13 dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh pertimbangan, dan mampu mengambil keputusan secara matang.

Mereka memiliki kemampuan membaca peluang dengan baik serta tidak mudah terpengaruh oleh situasi di sekitarnya.

Tahun 2026 diprediksi menjadi fase kebangkitan bagi pemilik weton ini, terutama dalam bidang karier maupun usaha.

Peluang rezeki dapat datang melalui kepercayaan yang telah dibangun selama ini. Sifat kepemimpinan dan ketenangan dalam menghadapi masalah menjadi modal penting untuk mencapai kesuksesan.