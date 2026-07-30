Peluang Uang Kaget Terbuka! 6 Zodiak Ini Diprediksi Beruntung di Penghujung Juli 2026

JawaPos.com – Pergantian bulan sering dianggap sebagai periode perubahan, termasuk dalam hal peluang dan kondisi finansial. Dalam sudut pandang astrologi, fase ini dipercaya menjadi waktu ketika beberapa zodiak memiliki energi yang lebih mendukung untuk menerima kesempatan baru.

Menjelang akhir Juli 2026, sejumlah zodiak diprediksi berada dalam fase yang membuka peluang datangnya rezeki tambahan. Bentuknya bisa beragam, mulai dari pemasukan tak terduga, bantuan dari orang terdekat, keuntungan usaha, hingga kesempatan baru yang memberikan dampak positif.

Rezeki tersebut tidak selalu hadir melalui rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Terkadang, peluang muncul dari situasi yang tidak disangka dan membutuhkan kesiapan untuk memanfaatkannya.

Dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang diprediksi memiliki peluang mendapatkan rezeki nomplok menjelang pergantian bulan.

Taurus Taurus dikenal sebagai sosok yang tekun, bertanggung jawab, dan memiliki prinsip kuat dalam menjalani kehidupan.

Mereka terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri serta bekerja dengan penuh kesabaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menjelang akhir Juli 2026, Taurus diprediksi berada dalam fase finansial yang cukup positif. Peluang tambahan pemasukan dapat datang melalui usaha yang telah dijalankan, pekerjaan, maupun dukungan dari orang sekitar.

Rezeki yang hadir menjadi hasil dari konsistensi dan ketekunan yang selama ini dipertahankan. Dengan pengelolaan yang tepat, peluang tersebut dapat memperkuat kondisi ekonomi Taurus.

Cancer Cancer dikenal sebagai pribadi yang penuh perhatian, setia, dan memiliki kepedulian besar terhadap orang-orang di sekitarnya.