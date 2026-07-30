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Leni Setya Wati
Kamis, 30 Juli 2026 | 19.46 WIB

Nasib Berbalik Arah! 4 Shio yang Berpotensi Menikmati Keajaiban Finansial Tahun 2026

Ilustrasi shio yang diprediksi mendapat keajaiban rezeki di tahun 2026 (freepik) - Image

Ilustrasi shio yang diprediksi mendapat keajaiban rezeki di tahun 2026 (freepik)

JawaPos.com – Tahun 2026 diprediksi menjadi periode penuh perubahan bagi sejumlah shio. Jika sebagian orang masih menghadapi fase yang berjalan biasa saja, beberapa shio disebut memiliki peluang mengalami perkembangan besar dalam kehidupan.

Perubahan tersebut bukan hanya berkaitan dengan peningkatan finansial, tetapi juga kesempatan baru, hubungan yang semakin luas, hingga keberanian mengambil langkah penting.

Menurut pembacaan astrologi Tiongkok, terdapat beberapa shio yang dipercaya akan mendapatkan peluang rezeki lebih besar sepanjang tahun 2026. Rezeki tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari perkembangan karier, kemajuan usaha, hingga kesempatan yang sebelumnya sulit didapatkan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang diprediksi memiliki peluang mengalami perubahan positif dan keberuntungan besar pada tahun 2026.

1. Shio Naga — Momentum Kebangkitan dan Kesuksesan Besar

Tahun 2026 diprediksi menjadi fase penting bagi Shio Naga. Setelah melewati berbagai tantangan, mereka disebut mulai memasuki periode yang lebih cerah dengan peluang yang semakin terbuka.

Kemampuan berpikir lebih jernih dan keberanian mengambil keputusan menjadi modal utama bagi Shio Naga untuk berkembang.

Peluang dapat datang dari berbagai arah, baik melalui pekerjaan, bisnis, maupun hubungan dengan orang-orang baru. Hal yang sebelumnya terasa sulit dicapai perlahan mulai menemukan jalan keluar.

Keberuntungan terbesar Shio Naga bukan hanya soal materi, tetapi juga meningkatnya kepercayaan dari orang-orang di sekitar. Dukungan tersebut dapat menjadi pintu menuju kesempatan yang lebih besar.

Namun, menjaga sikap rendah hati tetap menjadi hal penting agar keberhasilan dapat bertahan dalam jangka panjang.

2. Shio Tikus — Rezeki Tumbuh Melalui Konsistensi

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, teliti, dan mampu membaca peluang dengan baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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