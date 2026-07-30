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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 30 Juli 2026 | 19.08 WIB

Cuan Terus Berdatangan, Ini 3 Shio dengan Prospek Finansial Terbaik di Juli 2026

Ilustrasi Rezeki Stabil dan Emosi Terkendali (freepik)

JawaPos.com – Memasuki Juli 2026, sejumlah shio diprediksi memperoleh peluang finansial yang menjanjikan. Menurut ramalan astrologi Tionghoa, keberuntungan tahun ini tidak hanya berupa pemasukan yang meningkat, tetapi juga kestabilan ekonomi yang dapat dirasakan dalam jangka waktu lebih panjang.

Beberapa pemilik shio dipercaya memiliki kemampuan menjaga arus keuangan tetap sehat meski situasi di sekitar terus berubah. Kondisi tersebut membuat mereka berpeluang menikmati pemasukan yang konsisten, baik dari pekerjaan utama, usaha, investasi, maupun sumber pendapatan lainnya.

Dikutip dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, Kamis (30/7/2026), berikut tiga shio yang diprediksi memiliki rezeki paling stabil dan kuat sepanjang Juli 2026.

1. Shio Babi

Shio Babi menjadi salah satu shio yang diprediksi memperoleh banyak kejutan positif di bidang keuangan. Kesempatan baru bisa datang tanpa diduga, mulai dari tawaran kerja sama, bantuan dari orang lain, hingga peluang usaha yang sebelumnya tidak direncanakan.

Perubahan yang dialami memang berlangsung secara bertahap, tetapi hasilnya cukup terasa. Kondisi finansial mulai membaik, beban pikiran berkurang, dan arah masa depan terlihat semakin jelas.

Meski begitu, pemilik Shio Babi disarankan untuk tetap bijak mengelola penghasilan. Rezeki yang datang secara perlahan akan lebih bermanfaat jika disertai pengelolaan keuangan yang disiplin sehingga kestabilannya dapat bertahan lebih lama.

2. Shio Naga

Tahun ini menjadi momen yang menjanjikan bagi Shio Naga. Kepercayaan diri meningkat sehingga mereka lebih mantap dalam mengambil keputusan penting, baik di dunia kerja maupun bisnis.

Peluang rezeki diperkirakan datang dari berbagai arah. Selain karier yang berkembang, relasi baru dan ide-ide kreatif juga berpotensi menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Nama baik yang semakin dikenal membuat Shio Naga memperoleh kepercayaan lebih besar dari lingkungan sekitar. Kondisi ini membuka kesempatan untuk meraih posisi yang lebih tinggi maupun proyek-proyek bernilai besar.

Namun, mereka tetap perlu menjaga sikap rendah hati. Dengan tetap bersyukur dan tidak terlena oleh keberhasilan, peluang kesuksesan jangka panjang akan semakin terbuka lebar.

3. Shio Ayam

Shio Ayam juga diprediksi menikmati fase yang positif sepanjang Juli 2026. Kemampuan, dedikasi, dan rasa percaya diri membuat mereka lebih mudah mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya.

Rezeki bagi Shio Ayam tidak hanya berasal dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari reputasi yang semakin baik. Kepercayaan yang diberikan oleh rekan kerja, mitra, maupun atasan menjadi pintu masuk bagi berbagai peluang baru.

Selain berpotensi memperoleh keuntungan finansial, Shio Ayam juga memiliki kesempatan meraih jabatan yang lebih tinggi atau tanggung jawab yang lebih besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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